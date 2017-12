Nadal supera norte-americano e estréia bem em Wimbledon

Mesmo em um piso que não o favorece, o espanhol Rafael Nadal não sofreu muito no grama de Wimbledon para vencer, nesta terça-feira, o norte-americano Mardy Fish por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/4) e 6/3. Na segunda fase do torneio o número dois do mundo encara o austríaco Werner Eschauher. No primeiro set, Nadal conseguiu uma importante quebra para abrir 4/2. Fish sacava e liderava o game por 40/15, mas o espanhol conseguiu chegar ao break-point e depois confirmar a quebra para garantir o set. Mas quando tudo parecia tranqüilo para o espanhol, a segunda parcial não foi tão fácil e só foi decidida no tie break. Mesmo assim Nadal se aproveitou de dois erros do adversário e abriu 2 a 0 no placar. No terceiro set as coisas voltaram ao normal e o espanhol acabou estreando no torneio com uma boa vitória. Ele ganhou 89% dos pontos contra apenas 68% do norte-americano, que é conhecido por seu jogo sólido em superfícies rápidas.