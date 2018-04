Nadal sustenta liderança e Zverev sobe para 3º no ranking da ATP

Campeão do Masters 1000 de Montecarlo, no domingo, o espanhol Rafael Nadal sustentou a primeira colocação no ranking da ATP, na atualização desta segunda-feira. Na nova lista, o alemão Alexander Zverev subiu para o terceiro lugar e o japonês Kei Nishikori, vice em Montecarlo, ganhou 14 colocações.

Nadal se manteve à frente do suíço Roger Federer graças ao 11º título em Montecarlo. Foi apenas a primeira de uma série de torneios que o espanhol precisa defender o troféu do ano passado. Caso contrário, perderá a ponta novamente para Federer, que está a apenas 100 pontos do topo.

O espanhol precisa confirmar os títulos de Madri, Barcelona e Roland Garros nas próximas semanas. Isso acontece porque Federer não tem nenhum ponto a defender no saibro nesta temporada. Como fizera em 2017, o suíço optou por não competir na temporada de saibro na Europa, voltando somente para a grama.

A disputa no Top 10, contudo, não se restringe às duas primeiras posições. Nesta segunda, Zverev retomou o terceiro posto, ao desbancar o croata Marin Cilic, eliminado nas quartas de final em Montecarlo. O alemão foi mais longe, caindo somente na semifinal. O restante do Top 10 não foi alterado.

Voltando às competições em Montecarlo, o sérvio Novak Djokovic ganhou uma posição e agora figura em 12º, após vencer duas partidas no saibro de Mônaco. Mas quem mais brilhou fora do Top 10 foi Nishikori. Tentando recuperar sua melhor forma física e técnico, o japonês só caiu na final em Montecarlo, diante do favorito Nadal.

Com a sequência de vitórias na competição de nível Masters 1000, ele conquistou 14 posições no ranking. Agora é o 22º colocado. Nishikori já foi o número quatro do mundo, em 2015.

Entre os brasileiros, Rogério Dutra Silva e Thiago Monteiro mantiveram suas posições: 125º e 126º, respectivamente. Thomaz Bellucci ganhou dois postos (222º) e Guilherme Clezar (235º) e João Souza, o Feijão (297º), subiram seis e oito posições

Confira a lista dos 20 primeiros colocados do ranking:

1.º - Rafael Nadal (ESP), 8.770 pontos

2.º - Roger Federer (SUI), 8.670

3.º - Alexander Zverev (ALE), 5.195

4.º - Marin Cilic (CRO), 4.985

5.º - Grigor Dimitrov (BUL), 4.950

6.º - Juan Martín del Potro (ARG), 4.470

7.º - Dominic Thiem (AUT), 3.755

8.º - Kevin Anderson (AFS), 3.390

9.º - John Isner (EUA), 3.125

10.º - David Goffin (BEL), 2.930

11.º - Pablo Carreño (ESP), 2.305

12.º - Novak Djokovic (SER), 2.220

13.º - Sam Querrey (EUA), 2.220

14.º - Lucas Pouille (FRA), 2.200

15.º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.175

16.º - Jack Sock (EUA), 2.155

17.º - Diego Schwartzman (ARG), 2.130

18.º - Tomas Berdych (RCH), 2.060

19.º - Hyeon Chung (COR), 1.897

20.º - Fabio Fognini (ITA), 1.840

125.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 442

126.º - Thiago Monteiro (BRA), 438

222.º - Thomaz Bellucci (BRA), 252

235.º - Guilherme Clezar (BRA), 239

297.º - João Souza (BRA), 164