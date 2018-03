Nadal também está nas oitavas-de-final Apontado como grande favorito ao título de Roland Garros, o tenista espanhol Rafael Nadal garantiu nesta sexta-feira a sua vaga nas oitavas-de-final do torneio disputado em Paris. Ele derrotou o francês Richard Gasquet por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/2. Cabeça-de-chave número 4 em Roland Garros, Nadal já tem 34 vitórias e apenas 2 derrotas em torneios em quadras de saibro só nesta temporada. Seu próximo adversário em Paris sai do confronto entre o francês Sebastien Grosjean e o checo Radek Stepanek.