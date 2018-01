Nadal vai à semifinal em Pequim O tenista espanhol Rafael Nadal não se importou com a dupla jornada e se classificou, nesta sexta-feira, para as semifinais do Aberto de Pequim, na China. Cabeça-de-chave número 1, ele derrotou o holandés Peter Wessels por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2. Na abertura da rodada, ainda nesta sexta, Nadal já havia vencido o norte-americano Justin Gimelstob. A dupla jornada foi resultado da suspensão da rodada de quinta-feira por causa da chuva. Na próxima rodada, marcada para este sábado, Nadal vai enfrentar o seu compatriota Juan Carlos Ferrero, que eliminou o argentino David Nalbandián. Outro que venceu duas vezes nesta sexta e avançou para as semifinais, foi o argentino Guillermo Coria. Na abertura da rodada, ele passou sem dificuldades pelo japonés Toshihide Matsui, vencendo o jogo por 6/1 e 6/0. Algumas horas depois, enfrentou o russo Mikhail Youzhny e venceu por 2 a 1 (6/4, 1/6 e 6/2). Coria vai disputar uma vaga na final contra o sueco Thomas Johansson, quarto cabeça-de-chave, que eliminou o espanhol Carlos Moyá.