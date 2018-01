Nadal vence a primeira em Wimbledon O espanhol Rafael Nadal venceu, nesta terça-feira, na estréia do Aberto de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada. Mesmo pouco adaptado ao piso de grama, o campeão de Roland Garros derrotou facilmente o norte-americano Vincent Spadea por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/0. Na segunda rodada, o adversário de Nadal será Gilles Muller, de Luxemburgo, que foi beneficiado pelo abandono do espanhol Félix Mantilla. No jogo mais disputado desta terça, o italiano Daniele Bracciali derrotou o croata Ivo Karlovic por 3 sets a 2 - parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (10/8), 3/6, 7/6 (7/5) e 12/10 - em quatro horas e 17 minutos. Bracciali encara agora o norte-americano Andy Roddick, um dos favoritos ao título do torneio inglês. Para Karlovic, como consolo, fica o fato de ter igualado o recorde de aces numa mesma partida - 51 - obtido pelo sueco Joachim Johansson no Aberto da Austrália deste ano.