Nadal vence algoz de Guga em Stuttgart O espanhol Rafael Nadal derrotou o norte-americano Hugo Armando por fáceis 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/2 - nesta quarta-feira, na sua estréia do ATP de Stuttgart, na Alemanha. O jogo foi válido pela segunda rodada, já que Nadal - cabeça-de-chave 1 do torneio - esperava o adversário da primeira rodada, que poderia ter sido o brasileiro Gustavo Kuerten. Na terça, Guga foi derrotado por Armando por 2 a 0 (6/4 e 6/1). O resultado positivo contra o norte-americano foi a 30ª vitória consecutiva de Rafael Nadal em quadras de saibro. O espanhol é o atual campeão do Torneio de Roland Garros, em Paris. Em outros jogos desta quarta-feira, o russo Nikolay Davydenko bateu o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1), o espanhol Tommy Robredo eliminou o italiano Potito Starace por 2 a 1 - parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/2 -, o alemão Rainer Schuettler ganhou do russo Mikhail Youzhny por 2 a 0 (7/5 e 6/3) e checo Jiri Novak venceu o romeno Razvan Sabau por 2 a 1 (4/6, 6/4 e 6/0).