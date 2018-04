Nadal vence Berdych e encara Djokovic em Cincinnati

Em boa apresentação, o espanhol Rafael Nadal não deu chances ao checo Tomas Berdych e garantiu vaga na semifinal do Masters 1000 de Cincinnati, nesta sexta-feira. O número três do mundo aplicou 2 sets a 0 no adversário, com parciais de 6/4 e 7/5.

Depois de vitórias apertadas nas partidas anteriores, Nadal teve uma atuação convincente nesta sexta e foi soberano durante todo o jogo. O espanhol mostrou consistência no saque e não cedeu nenhum break point ao adversário. Já Berdych, 18.º do ranking, perdeu o serviço por duas vezes, uma em cada set, e foi eliminado da competição, após 1h41min de duelo.

Com a vitória, Nadal vai repetir a mesma semifinal do ano passado, quando enfrentou sérvio Novak Djokovic em Cincinnati. Na ocasião, o espanhol foi derrotado por 2 sets a 0.

Para alcançar a semifinal, o número quatro do mundo bateu o francês Gilles Simon, número 9 do ranking, por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5. O sérvio chegou a perder o saque no segundo set, mas devolveu a quebra e garantiu a vitória em 1 hora e 28 minutos de partida.

O jogo deste sábado será o 19.º confronto entre Nadal e Djokovic. O espanhol leva ampla vantagem na série, com nada menos que 14 vitórias, diante de apenas quatro do rival. No entanto, a última vitória do sérvio foi justamente na semifinal de Cincinnati de 2008. Na decisão do torneio, Djokovic foi derrotado pelo escocês Andy Murray.