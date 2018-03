Nadal vence Djokovic e joga final contra Federer em Hamburgo

O tenista espanhol Rafael Nadal defendeu com unhas e dentes neste sábado sua condição de número dois do mundo, ao vencer Novak Djokovic e avançar à final do Masters Series de Hamburgo, para enfrentar Roger Federer. Nadal, cabeça-de-chave número dois, se impôs com um placar de 7-5, 2-6 e 6-2, frente ao sérvio, em um duelo vibrante que superou as três horas de duração. Na outra semifinal, o suíço Federer superou o italiano Andreas Seppi, a surpresa do torneio. O atual campeão e cabeça de chave número um venceu por 6-3 e 6-1, no primeiro jogo deste sábado, na quadra de saibro do Estádio Rothenbaum. O número um do mundo enfrentará na final de domingo Nadal, que superou o cabeça-de-chave número três e manteve assim sua segunda colocação no ranking da ATP. Djokovic superaria o espanhol na classificação dos tenistas se tivesse ganho a intensa partida que ambos disputaram, em uma das semifinais do torneio. Ao vencer Djokovic, que já conquistou neste ano o Aberto da Austrália e dois títulos de Masters Series, Nadal se mantém como segundo no ranking, atrás de Federer, na posição que tem ocupado por um período recorde de 147 semanas consecutivas, desde julho de 2005.