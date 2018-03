Nadal vence e avança às quartas-de-final em Hamburgo

O espanhol Rafael Nadal venceu o britânico Andy Murray por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1h17, e está classificado para as quartas-de-final do Masters Series de Hamburgo. Ele enfrentará o compatriota Carlos Moya. Veja também: Sem dificuldades, Roger Federer vai às quartas em Hamburgo Nesta semana, Rafael Nadal tem a segunda colocação no ranking de entradas ameaçada pelo sérvio Novak Djokovic. Os dois jogadores podem se enfrentar nas semifinais de Hamburgo. A partida definiria o número 2 do mundo. Rafael Nadal errou pouco e dominou toda a partida com Andy Murray, tendo quebrado o serviço do britânico em cinco oportunidades. Esta foi a terceira vez que os dois se enfrentaram. O espanhol venceu todos duelos. Mais cedo, o russo Nikolay Davydenko foi surpreendido pelo alemão Nicolas Kiefer, que o derrotou por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, para alegria dos torcedores que acompanham o Masters Series de Hamburgo.