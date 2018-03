Nadal vence e defende 2.º lugar contra Djokovic na semi

O espanhol Rafael Nadal venceu o compatriota Carlos Moya por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3, em 1 hora e 15 minutos, e se classificou para as semifinais dos Masters Series de Hamburgo. Ele enfrentará o sérvio Novak Djokovic. Veja também: Federer bate Verdasco e é semifinalista em Hamburgo O confronto deste sábado, 17, valerá a segunda colocação no ranking de entradas. O espanhol ocupa esta posição, com 5435 pontos e é perseguido de perto pelo sérvio, que tem 5135. A outra semifinal será entre Roger Federer e Andreas Seppi. Rafael Nadal massacrou Moya no primeiro set, vencido por 6/1. O veterano tenista conseguiu marcar apenas dez pontos nos sete games disputados. O segundo set foi mais equilibrado, mas Nadal não teve muitas dificuldades para vencer por 6/3, já que Moya cometeu muitos erros não-forçados (25 em toda partida). Na outra semifinal, Roger Federer deu mais um passo para a defesa do seu pentacampeonato em Hamburgo, ao bater nesta sexta-feira, o espanhol Fernando Verdasco, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3.