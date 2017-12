Nadal vence e pega Mello nesta quarta Campeão de Roland Garros, Rafael Nadal mostrou todo seu poder de fogo. Numa partida emocionante, pelo Masters Series de Montreal, teve de se superar para vencer Carlos Moya, por 6/3, 6/7 (7/0) e 6/3, pois mesmo sentindo dores no braço esquerdo, o canhoto tenista espanhol levou a melhor e nesta quarta-feira irá enfrentar o brasileiro Ricardo Mello. Os dois já se enfrentaram por uma vez, no Brasil Open, em fevereiro, com vitória de Nadal por 2/6, 6/2 e 6/4. A partida de Nadal x Moya esteve longe de parecer um jogo de primeira rodada. Foi digna de uma final, com disputa de pontos sensacionais, muita luta e todos os ingredientes de um belo espetáculo, com 2h38 de duração. No terceiro set, ganhou tons de batalha. Nadal passou a sentir o cansaço e uma dor no braço e mão esquerda. Chamou por atendimento médico, manteve-se na luta e ainda conseguiu quebrar o serviço de Moya, para quem, por curiosidade, já pediu autógrafos quando começou a jogar tênis. Nadal já venceu Mello, mas nesse encontro realizado na Costa do Sauípe, o brasileiro esteve muito perto de uma vitória. No terceiro set, chegou a liderar o jogo com uma quebra de serviço a seu favor. Mas o número 1 do Brasil conheceu a garra deste jovem tenista espanhol, que não deixou de acreditar numa reação, ganhou o jogo e foi para a final do torneio, conquistando depois o título do Brasil Open. No Masters Series de Montreal, além da vitória de Nadal sobre Moya, o autraliano Lleyton Hewitt desistiu de seu jogo diante de Florian Serra por causa de uma indisposição estomacal. A surpresa do dia foi a vitória do marroquino Younes El Aynaoui, que ficou parado por um período por causa de lesão, e não vencia um jogo desde 2003. Hoje, ganhou do espanhol Feliciano Lopez por 7/6 (7/3) e 6/3. Em outros jogos desta terça, o alemão Nicolas Kiefer bateu o chileno Nicolás Massú por 2 sets a 0 (6/3 e 6/2), o sueco Thomas Johansson ganhou do croata Ivo Karlovic por 2 a 0 (6/1 e 7/5), o croata Jiri Novak venceu o russo Igor Andreev por 2 a 1 - 6/4, 6/7 (1/7) e 6/1 - e o norte-americano Taylor Dent eliminou o croata Ivan Ljubicic por 2 a 1 (1/6, 7/5 e 6/3).