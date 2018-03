Nadal vence e se garante na terceira rodada em Roland Garros

Um dia depois de superar o brasileiro Thomaz Bellucci, o espanhol Rafael Nadal chegou à terceira rodada do torneio de Roland Garros ao derrotar o francês Nicolas Devilder com parciais de 6/4, 6/0 e 6/1. A partida chegou a ser interrompida no segundo set por causa da chuva. Devilder, vindo do qualifying, é apenas o 148.º colocado do Ranking de Entradas da ATP. Esta foi a vitória consecutiva de número 23 do espanhol no Grand Slam francês. Nadal, segundo favorito, enfrenta agora ofinlandês Jarkko Nieminen, cabeça-de-chave 26, que superou o argentino Martin Vassallo Arguello por parciais de 7/5, 6/1, 3/6 e 7/6 (7/2).