Nadal vence e vai à final em Bastad No confronto de espanhóis das semifinais do Torneio de Bastad, na Suécia, Rafal Nadal se deu melhor e derrotou Tommy Robredo. Sem nenhuma dificuldade, Nadal venceu a partida por dois sets a zero, num duplo 6/3. Na final, o espanhol vai enfrentar o checo Tomas Berdych que venceu o seu compatriota Jiri Vanek, também em dois sets. As parciais foram de 7-5 e 6-1. A final - em que Rafael Nadal vai tentar o seu sétimo titulo na temporada - está marcada para este domingo. O torneio - disputado em piso de saibro - divide U$ 361 mil em prêmios.