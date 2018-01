Nadal vence e vai enfrentar brasileiro O tenista espanhol Rafael Nadal garantiu na madrugada desta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Aberto do Brasil, ao derrotar o argentino Agustin Calleri por dois sets a um. O espanhol, de apenas 18 anos e 48º na classificação da ATP, venceu com parciais de 6/2, 6-7 (5) e 6-4. Na semifinal, ele vai enfrentar o brasileiro Ricardo Mello, que na noite de quinta-feira se classificou ao eliminar o espanhol Santiago Ventura por 2 a 0, parciais de 7-5 e 6-1. Este jogo tem início previsto para 21h30 (de Brasília). A outra semifinal será disputada entre o australiano Peter Luczak - que se classificou ao vencer o argentino Edgardo Massa (1-6, 7-5 e 6-1) - e o espanhol Alberto Martín. O espanhol garantiu sua vaga ao derrotar o argentino Mariano Zabaleta com parciais de 7-6 (8-6) e 6-4.