Nadal vence em sua estréia no Masters de Hamburgo

O espanhol Rafael Nadal se recuperou da derrota na estréia em Roma e venceu o italiano Potito Starace por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), em 2h07, e está classificado para as oitavas-de-final do Masters Series de Hamburgo. Ele enfrentará o britânico Andy Murray. Nadal teve dificuldades para derrotar Starace. No primeiro set, o espanhol chegou a estar perdendo por 3/1. Ele se recuperou e quebrou duas vezes o serviço do italiano para vencer. No segundo set, Nadal começou quebrando o serviço de Starace, que, no entanto, se recuperou. A partida foi decidida apenas no tie-break. O italiano chegou a estar vencendo por 6/5, mas Nadal conseguiu virar a disputa. De todos Masters Series disputados em quadras de saibro, o de Hamburgo é o único que ainda não foi vencido por Rafael Nadal. No ano passado, ele perdeu na final para o suíço Roger Federer.