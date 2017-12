Nadal vence fácil e avança em Montreal O tenista espanhol Rafael Nadal - que eliminou o brasileiro Ricardo Mello na segunda rodada - venceu mais uma no Masters Series de Montreal. Com facilidade, o cabeça de chave número 1 derrotou o argentino Mariano Puerta nesta sexta-feira por 2 sets a 0 e garantiu sua vaga nas semifinais do torneio. As parciais da partida foram de 6/3 e 6/1. Na semifinal, Nadal vai enfrentar o francês Paul-Henri Mathieu, que também não teve problemas em seu jogo contra o eslovaco Karol Beck. Com tranqüilidade, o francês venceu por 2 a 0, parciais de 6-2 e 6-1.