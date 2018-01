Nadal vence fácil e está nas quartas O tenista espanhol Rafael Nadal se classificou para as quartas-de-final do Torneio de Bastad, na Suécia, ao derrotar o seu compatriota Alberto Martin por 2 sets a 0. O atual campeão de Roland Garros não encontrou resistência e venceu o jogo com parciais de 6/2 e 6/4. Cabeça-de-chave número 1 do torneio e número 3 do ranking da ATP, Rafael Nadal vai enfrentar na próxima rodada o também espanhol Juan Carlos Ferrero, que eliminou Guillermo García-López.