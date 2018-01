Nadal vence fácil em Barcelona O tenista espanhol Rafael Nadal se classificou nesta quinta-feira para as quartas-de-final do Torneio de Barcelona ao derrotar o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0. Com extrema facilidade, o jovem espanhol de apenas 18 anos, venceu com parciais de 6-1 e 6-2 em apenas 1h19 minutos de partida. Com o resultado de hoje, Nadal chegou a 33 vitórias e seis derrotas desde o início da temporada. No saibro - superfície do Torneio de Barcelona - Nadal venceu 22 das 24 partidas que disputou este ano. Nas quartas-de-final, o espanhol vai enfrentar o argentino Agustin Calleri, que eliminou Guillermo Coria por 2 a 1: 6-4, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2). Antes, o espanhol Juan Carlos Ferrero já havia se classificado para as quartas-de-final, ao derrotar o seu compatriota Alberto Martín por dois sets a zero (6-1 e 6-2). Na próxima fase, Ferrero vai enfrentar o vencedor do confronto entre o espanhol David Ferrer e o argentino Gaston Gaudio.