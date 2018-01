Nadal vence Ferrer e vai à final contra Cañas em Barcelona Rafael Nadal ampliou para 71 jogos o recorde de vitórias consecutivas no saibro. O espanhol venceu o compatriota David Ferrer, neste sábado, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/1 e se classificou para a final do Torneio de Barcelona. Se conquistar o título neste domingo, o terceiro da competição, Nadal igualará o feito de Mats Wilander. "Estou muito feliz por estar na final", afirmou Nadal. "Foi uma partida muito difícil, mas é bom estar nesta final pelo terceiro ano." No caminho do espanhol, estará o argentino Guillermo Cañas, que bateu na outra semifinal o compatriota Agustín Calleri por 2 sets a 1, parciais de 7/6, 6/7 e 6/2. "Estar em mais uma final é muito bom", disse Cañas. "E jogar contra Nadal é muito bom também. Ele me venceu por duas vezes antes, mas desta vez espero que seja diferente."