Nadal vence freguês Federer e leva título em Montecarlo O melhor tenista do mundo definitivamente é freguês de Rafael Nadal em quadra de saibro. Neste domingo, o suíço Roger Federer foi derrotado mais uma vez pelo espanhol na final do Masters Series de Montecarlo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4. É a terceira vez seguida que Nadal conquista esse título, igualando o feito do romeno Ilie Nastase, que ganhou de 1971 a 1973. No ano passado, Nadal havia derrotada na final justamente Federer - com isso, os dois manteram o número de pontos no ranking da ATP. De quebra, foi a 67.ª vitória seguida de Nadal na saibro - nessa pista, o espanhol nunca perdeu para Federer, em cinco confrontos. No total, os dois tenistas já se enfrentaram por 10 oportunidades, com sete triunfos para Nadal. Foi o 19.º título da carreira de Nadal, que nunca foi derrotado em suas 14 finais de torneios de saibro. Agora, o espanhol soma quase US$ 10 milhões em prêmios (cerca de R$ 20 milhões) na carreira.