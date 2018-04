Nadal vence Gasquet em estréia na Masters Cup de Xangai

O espanhol Rafael Nadal venceu o estreante francês Richard Gasquet por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em sua primeira partida da Masters Cup de Shangai. Nadal derrotou Gasquet em 2h45m de partida, válida pelo Grupo Dourado. Nadal, que chegou às semifinais no ano passado, mas foi derrotado pelo suíço Roger Federer, conquistou sua quarta vitória sobre Gasquet em cinco partidas. David Ferrer vence Novak Djokovic O espanhol David Ferrer venceu o sérvio Novak Djokovic, terceiro do mundo e finalista do US Open, por 6/4 e 6/4 em sua estréia na Masters Cup, disputada em Xangai. Ferrer precisou de uma hora e 42 minutos para superar Djokovic e obter sua primeira vitória no Grupo Dourado.