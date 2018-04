Nadal vence Isner e vai às quartas de final do Masters 1000 de Roma

Sem maiores problemas, Rafael Nadal confirmou favoritismo nesta quinta-feira para ir às quartas de final do Masters 1000 de Roma. O tenista espanhol avançou na competição italiana ao vencer o norte-americano John Isner por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1 hora e 19 minutos de confronto.

Vice-campeão do Masters de Madri, no último domingo, Nadal assim se credenciou para enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o suíço Stan Wawrinka e o austríaco Dominic Thiem, também programada para acontecer nesta quinta.

Essa foi a sexta vitória de Nadal em seis duelos diante de Isner, que neste ano já havia sido superado pelo adversário no Masters de Montecarlo, também realizado em piso de saibro como o do torneio romano. Neste tipo de superfície, por sinal, o norte-americano já havia caído diante do atual sétimo colocado do ranking mundial em outras duas oportunidades no circuito profissional.

Para voltar a derrotar Isner, hoje o 17º tenista do mundo e que tem como principal característica o seu poderoso saque, Nadal converteu um de quatro break points no primeiro set e, sem ter o serviço ameaçado por nenhuma vez, fechou a parcial em 6/4.

No segundo set, por sua vez, Nadal mais uma vez foi absoluto com o saque na mão e foi feliz em uma de duas oportunidades de ganhar games no serviço do adversário para repetir o 6/4 que liquidou o confronto.