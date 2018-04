Nadal vence na estreia, e El Aynaoui brilha em Doha

O espanhol Rafael Nadal não teve dificuldade em sua primeira partida oficial em 2010. Na estreia do Torneio de Doha, o número 2 do mundo superou o italiano Simone Bolelli por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h26 de partida.

Nadal dominou todo o jogo e destacou-se sobretudo quando esteve sob pressão - ele venceu todos os break points que teve contra na partida. Bolelli por sua vez, teve o serviço ameaçado em sete oportunidades e foi quebrado em três delas.

Na segunda fase, Nadal terá pela frente o italiano Potito Starace, que estreou com vitória tranquila sobre o português Frederico Gil, em dois sets e parciais de 6/2 e 6/0.

O grande destaque do dia, entretanto, ficou com um tenista convidado da organização e que nem faz mais parte do ranking mundial. O veterano marroquino Younes El Aynaoui, de 38 anos, venceu o alemão Ryler Deheart por 2 a 0, com 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4), e conseguiu vaga na segunda rodada.

Na próxima fase, El Aynaoui enfrentará o belga Steve Darcis, que surpreendeu o oitavo cabeça de chave, Guillermo Garcia-Lopez, e venceu por 2 a 0 (6/4 e 6/1). A partida pode ser a última do marroquino como profissional - ele não jogava desde 2008 até receber o convite para o torneio no Catar.