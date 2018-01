Nadal vence na estréia em Pequim O tenista espanhol Rafael Nadal confirmou amplamente seu favoritismo e derrotou nesta quarta-feira o taiuanês Wang Yeu-tzuoo por dois sets a zero, em sua estréia no Aberto de Pequim. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, Nadal venceu com parciais de 6-2 e 6-4. Já pela segunda rodada, o também espanhol Carlos Moyá teve dificuldade, mas derrotou o austríaco Stefan Koubek por 2 seta a 1, de virada, com parciais de 3-6, 6-3 e 6-2. Antes, David Nalbandian (ARG) havia eliminado o israelense Amir Hadad (6-4, 6-0) e Juan Carlos Ferrero havia passado pelo russo Dmitry Tursunov. Nalbandian e Ferrero se enfrentam na próxima fase.