Nadal vence Ramos e avança à semifinal em Barcelona

Nadal dominou o confronto desde o início, mas demorou para encontrar seu melhor desempenho, o que fez com que o primeiro set fosse disputado. Na segunda parcial, no entanto, o número 5 do ranking da ATP atropelou Albert Ramos, que não conseguiu confirmar seu serviço em nenhuma oportunidade.

Nas semifinais, o espanhol terá pela frente o vencedor do duelo entre seu compatriota Tommy Robredo e o canadense Milos Raonic, que se enfrentam ainda nesta sexta-feira.

Outro espanhol que garantiu vaga nas semifinais nesta sexta-feira foi Nicolas Almagro. O cabeça de chave número 4 passou pelo argentino Juan Monaco, sétimo favorito, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5. Agora, ele disputará uma vaga na decisão com o alemão Philipp Kohlschreiber.

Almagro precisou de 1h45min para conseguir sua quinta vitória em oito partidas diante de Monaco. O espanhol, número 12 do ranking mundial, abusou do saque - conseguiu nove aces - para triunfar. Ele, no entanto, precisou ser preciso nos momentos decisivos, já que salvou os dez break points que cedeu ao adversário e confirmou duas das três chances de quebra que teve.