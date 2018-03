Nadal vence revanche contra Federer na final de Hamburgo

Rafael Nadal, cabeça-de-chave número dois bateu o atual campeão e cabeça-de-chave número um Roger Federer por 7-5, 6-7 (3-7) e 6-3 na final do Masters Series de Hamburgo neste domingo. O atual campeão do Aberto da França jamais havia conquistador o título disputado no Rothenbaum, o único torneio de Masters Series no saibro que faltava ao espanhol, no qual perdeu para o suíço número um do mundo na final do ano passado. Com o teto retrátil da quadra central aberto, Federer começou o jogo com muita força, abrindo uma vantagem de 5-1 e com duas quebra de vantagem para vencer o set. Mas Nadal não se entregou e venceu os seis games seguintes para levar o primeiro set e já quebrar o serviço de Federer no primeiro game do segundo. O suíço devolveu duas vezes a quebra e perdeu a chance de empatar o jogo quando sacou com 5-3 a seu favor, mas mostrou seu melhor jogo no tiebreak, no qual venceu por 7-3. Nadal conseguiu a quebra crucial no quarto game do terceiro e decisivo set, e fechou a partida com um backhand cruzado, com pouco mais de três horas de jogo.