Nadal vence Robredo e passa às quartas O tenista espanhol Rafael Nadal venceu, nesta quinta-feira, o duelo local contra Tommy Robredo, por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/4 -, e avançou às quartas-de-final do Masters Series de Madri, o penúltimo da temporada. Com a vitória, Nadal terá pela frente agora o checo Radek Stepanek, que eliminou o argentino Jose Acasuso por 2 a 1. Em outro jogo pelas oitavas-de-final, o croata Ivan Ljubicic confirmou sua boa fase ao derrotar o belga Olivier Rochus com um duplo 6/4.