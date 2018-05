Nadal vence Schwartzman, amplia recorde de sets seguidos e encara Thiem em Madri

O espanhol Rafael Nadal fez mais uma vítima no saibro nesta quinta-feira e garantiu seu lugar nas quartas de final do Masters 1000 de Madri. O número 1 do mundo venceu o argentino Diego Schwartzman por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e ampliou seu recorde de sets vencidos em sequência.

Agora, Nadal ostenta a marca de 50 sets vencidos de forma consecutiva sobre o saibro. No total, o espanhol acumula 21 partidas de invencibilidade sobre a superfície, a contar da sua campanha vitoriosa em Roland Garros, em junho do ano passado. Desde o 10º título em Paris, ele faturou o Masters 1000 de Montecarlo e o Torneio de Barcelona, nas últimas semanas.

Nesta quinta, ele deu mais um passo rumo ao quarto título seguido sobre o saibro. Mesmo sem perder set, Nadal suou para superar Schwartzman, campeão do Rio Open e uma das surpresas da temporada. No set inicial, o favorito salvou um break point e obteve uma quebra de saque para fechar a parcial e abrir vantagem no jogo.

No segundo, Nadal conquistou a primeira quebra do set no quinto game, fazendo 3/2. Schwartzman, contudo, não se abateu e devolveu a quebra para empatar em 4/4. Mas o tenista da casa manteve a pressão sobre o serviço do 16º do ranking e obteve outra quebra no décimo e decisivo game, fechando a partida após 1h44min.

Nas quartas de final, o líder do ranking vai reencontrar o austríaco Dominic Thiem, a quem atropelou em Montecarlo, há duas semanas. Curiosamente, Thiem foi o último a tirar um set e um jogo de Nadal no saibro, no Masters de Roma do ano passado, pouco antes de Roland Garros. No retrospecto total, Nadal soma seis vitórias, contra duas do austríaco.

Ainda nesta quinta, o norte-americano John Isner superou o uruguaio Pablo Cuevas pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (9/11), 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4). Isner será o adversário do alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave em Madri, nas quartas de final.