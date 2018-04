Nadal vence Tsonga e chega à nona final em Monte Carlo

Tsonga ainda se recuperou no segundo set, saindo de um 5-1, mas não evitou que o espanhol conquistasse sua 46ª vitória consecutiva, agora no primeiro grande torneio disputado no saibro na temporada.

Nem mesmo os ventos frios vindos do Mar Mediterrâneo ou a inconsistência de Tsonga atrapalharam Nadal, que vem fazendo da quadra central de Monte Carlo seu grande palco desde 2005.

O francês, sexto cabeça-de-chave, que havia vencido apenas seis games do espanhol quando eles se encontraram no saibro da Copa Davis há dois anos, cometeu muitos erros no fundo de quadra e, mais uma vez, foi presa fácil para o adversário.

No único momento em que foi superior, na metade do segundo set, Tsonga chegou a empolgar o público francês assim que mudou a estratégia de jogo, optando por ir à rede matar os pontos.

Jogando desta forma, o francês salvou quatro match points e forçou o tie-break, mas não foi páreo para um consistente Nadal.

O atual campeão, que agora soma incríveis 48 vitórias e apenas uma derrota no principado de Mônaco, vai encarar ou o número 1 do mundo Novak Djokovic --que Nadal derrotou na final de Monte Carlo em 2012-- ou o italiano Fabio Fognini, na final deste domingo.

(Reportagem de Gregory Blachier)