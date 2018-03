Nadal volta a sentir dores na perna e desiste de jogar em Acapulco

A bruxa anda solta para o espanhol Rafael Nadal neste início de temporada. O atual número 2 do mundo faria a sua estreia nesta terça-feira no Torneio de Acapulco, um ATP 500 em quadras duras no México, mas teve que anunciar a sua desistência poucas horas antes da partida contra o compatriota Feliciano López por ainda sentir dores na perna direita, as mesmas que o fez desistir no meio do Aberto da Austrália, em janeiro.

"Minha meta era jogar este torneio, mas infelizmente ontem (segunda-feira), na minha última sessão de treinos, senti uma dor aguda na minha perna novamente", explicou Rafael Nadal, em um comunicado oficial, para justificar a sua desistência da competição mexicana.

Dono de dois hotéis em Cozumel, o tenista espanhol desembarcou no México no último dia 19 para se preparar melhor para a sequência de três torneios na América do Norte - ATP 500 de Acapulco e os Masters 1000 de Indian Wells e Miami, ambos nos Estados Unidos.

Agora, Rafael Nadal fará novos exames médicos ainda em Acapulco para ver a gravidade da lesão e decidir se irá disputar o Masters 1000 de Indian Wells, que começará no dia 8 de março.

No México, o espanhol defendia 300 pontos nesta semana por ter sido vice-campeão em 2017. Com a desistência, verá a distância para o suíço Roger Federer, líder do ranking, subir um pouco mais, chegando perto de 600 pontos.