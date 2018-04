Nadal voltará ao tênis no Torneio de Viña del Mar

Em seu retorno, Nadal vai participar de um giro pela América Latina, em torneios disputados em quadras de saibro. Depois da sua participação em Viña del Mar, o espanhol vai jogar o Brasil Open, em São Paulo, que confirmou a sua presença nesta semana. O número 4 do mundo também se programou para atuar no Torneio de Acapulco, no México, único de nível ATP 500 dessa série.

O giro pelas quadras de saibro latinas deverá ajudar Nadal, que não joga na América do Sul desde 2005, a recuperar a sua confiança após longo período afastado das quadras. Em Viña del Mar, além do espanhol já está confirmado o argentino Juan Monaco, número 12 do mundo.

Além disso, os torneios também vão servir como preparação para os principais torneios de saibro do primeiro semestre, como os Masters 1000 de Montecarlo, Madri e Roma, além de Roland Garros. A última vez em que Nadal entrou em quadra foi no dia 28 de junho de 2012, quando foi eliminado em Wimbledon por Lukas Rosol.

Na última quarta, Nadal esteve presente em uma clínica de Barcelona onde comprovou estar praticamente recuperado da contusão crônica no joelho esquerdo, que o afastou das quadras. Com a lesão, o espanhol ficou fora de importantes competições nos últimos meses, incluindo os Jogos Olímpicos de Londres, o US Open, a final da Copa Davis, e o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam desta temporada, que está sendo realizado em Melbourne.