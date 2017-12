Nalbadian admite que torcida apoiará Guga Também no tênis - assim como o futebol - o Brasil vai enfrentar a Argentina nesta quarta-feira. Em Roland Garros, o próximo duelo de Gustavo Kuerten, valendo vaga para uma das semifinais, será diante de David Nalbandian, ex-finalista em Wimbledon, número 8 do ranking mundial e que vem em busca de seu primeiro título em Paris. O tenista argentino não deixa dúvidas de sua força. Derrotou Marat Safin por 7/5, 6/4, 6/7 (7/5) e 6/3. Apesar de poder ser apontado como favorito, mostrou muito respeito a Guga. "Ele (Guga) pode não estar em suas melhores condições, mas é um dos melhores do mundo no saibro, ainda mais jogando em Paris", admitiu Nalbandian. "Além disso, a torcida vai estar toda a seu lado." Para Nalbandian, que sequer sabia que haveria Brasil x Argentina pelas eliminatórias da Copa, a esperança é de fazer 2 a 0 na quarta-feira. Enquanto isso, Guga, por ironia, disse que para ele "meio a zero" já seria o suficiente para a Seleção Brasileira. "O importante é marcar três pontos". A Argentina já colocou quatro tenistas nas quartas-de-final. Além de Nalbandian, estão também classificados Gaston Gaudio, que eliminou Igor Andreev por 6/4, 7/5 e 6/3, Juan Ignacio Chela e Guillermo Coria, que jogam nesta terça-feira. Em outro jogo de hoje, Lleyton Hewitt superou Xavier Malisse por 7/5, 6/2 e 7/6 (8/6). A rodada desta terça-feira terá Jennifer Capriati com Serena Williams, Amelie Mauresmo x Elena Dementieve, e Tim Henman x Juan Ignacio Chela, na central. Na Suzanne Lenglen jogam Paola Suarez x Maria Sharapova, Anastasia Myskina x Venus Williams e Carlos Moya x Guillermo Coria.