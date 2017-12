Nalbandian acaba entre os 10 melhores Depois da incrível vitória sobre o suíço Roger Federer, domingo, na final da Masters Cup de Xangai, o tenista argentino David Nalbandian terminou a temporada entre os 10 melhores do mundo. Na Corrida dos Campeões, que computa apenas os resultados do ano, ele ganhou 5 posições e ficou em 6º lugar. Já na lista de entradas, subiu da 12ª para a 6ª colocação. Enquanto isso, mesmo com o vice da Masters Cup, Federer terminou a temporada com a liderança dos dois rankings. Ele, inclusive, já tinha recebido em Xangai o troféu da Corrida dos Campeões. Federer também conseguiu uma impressionante vantagem sobre os demais tenistas. Na lista de entradas, foram 6.725 pontos contra 4.765 do espanhol Rafael Nadal. E na Corrida dos Campeões, o suíço somou 1.345 pontos contra 953 do mesmo Nadal. Entre os brasileiros, não houve mudanças. Assim, Marcos Daniel mantém a primeira colocação do ranking nacional, ao ficar em 96º lugar na lista de entradas.