Nalbandian arrasa Nadal e fatura o Masters Series de Paris

O argentino David Nalbandian confirmou que vive um ótimo momento e precisou de apenas 1h09 para derrotar o espanhol Rafael Nadal por 2 a 0 na final do Masters Series de Paris. O argentino, que havia vencido o Masters Series de Madri diante do suíço Roger Federer há duas semanas, venceu Nadal neste domingo por 6/4 e 6/0 e mostrou que deseja acabar com a hegemonia dos dois primeiros colocados do ranking da ATP. Após este triunfo, Nalbandian alcança o sétimo título de sua carreira, chega à nona posição na Corrida dos Campeões e vira o primeiro reserva da Masters Cup da ATP, que acontece em Shanghai a partir do próximo domingo.