Nalbandian avança em Roland Garros O tenista argentino David Nalbandian venceu hoje com facilidade por três sets a zero (6/3, 6/2 e 6/1) o checo Tomas Berdych, e passou para a terceira fase do Aberto de Tênis da França, em Roland Garros. A partida durou 1 hora e 38 minutos.