Nalbandian bate Federer e é campeão O fantástico ano de Roger Federer, de 11 títulos, dois Grand Slams, terminou com uma derrota dramática na final do Masters Cup de Xangai. Ao cair diante do argentino David Nalbandian por 6/7 (7/4), 6/7 (13/11), 6/2, 6/1 e 7/6 (7/3), em uma batalha de mais de 4h30, o tenista suíço deixou escapar a chance de estabelecer marcas históricas e viu o fim de uma série de 35 vitórias consecutivas. Foto/APNalbandian vibra com a vitória sobre Federer. ?Tenho de congratular Roger (Federer) pelo excelente ano que teve?, disse Nalbandian. ?E dizer que não se preocupe, pois esta não foi a última vez que foi a uma final. Com certeza irá a muitas outras, mas deixe pelo menos esta para mim?. A maior virtude de Nalbandian foi a de ter aproveitado sua melhor condição física para garantir a vitória. Fez Federer correr de um lado para o outro, subir à rede com freqüência, minando a resistência do tenista suíço, com problemas musculares na coxa e vindo de uma grave lesão no tornozelo. ?Tive uma bela temporada...infelizmente não pude ganhar o último torneio do ano. Mas, sinceramente, não esperava ir tão longe, devido a forma física em que cheguei. Estou muito orgulhoso disso tudo?, conformou-se Federer. A vitória na final de Xangai rendeu a David Nalbandian um polpudo cheque de U$ 1,4 milhão. Não chegou a premiação máxima de US$ 1,5 milhão, justamente pelo fato de ter perdido para Federer na primeira rodada do round robin. O argentino também deu um salto na classificação do ranking mundial, subindo de 12. para 6. lugar na lista da ATP, a ser divulgada nesta segunda-feira. Foto/APNalbandian (à frente) e Federer; troféus Para Roger Federer vai restar algumas lembranças e lamentações. Afinal, esteve muito próximo de igualar o recorde de Ilie Nastase e Ivan Lendl em conquistar três títulos consecutivos do Masters. No quinto e decisivo set, o tenista suíço perdia por 4 a 0. Numa reação incrível chegou a colocar-se em vantagem de 6 a 5 e sacava com 30 a 0. Ou seja, estava a apenas dois pontos do título, mas permitiu a reação de Nalbandian, que comemorou o mais significativo troféu de sua carreira em Xangai. A derrota do Masters, não defendendo os 750 pontos conquistados ano passado, não abala a franca liderança de Roger Federer no ranking mundial. Vai manter-se como número1, com muita tranqüilidade. Veja os campeões da Masters Cup desde 2000 Xangai/2005 - David Nalbandián (campeão) - Roger Federer(vice) Houston/2004 - Roger Federer (campeão) - Lleyton Hewitt (vice) Houston/2003 - Roger Federer (campeão) - Andre Agassi (vice) Xangai/2002 - Lleyton Hewitt (campeão) - Juan Carlos Ferrero (vice) Sydney/2001 - Lleyton Hewitt (campeão) - Sebastien Grosjean (vice) Lisboa/2000 - Gustavo Kuerten (campeão) - Andre Agassi (vice)