Nalbandian confirma favoritismo e vence O tenista argentino David Nalbandian confirmou o favoritismo e venceu em sua estréia no Torneio de Munique, na Alemanha. Cabeça-de-chave número 1, ele passou nesta terça-feira pelo equatoriano Nicolas Lapentti por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 6/4. Outro favorito que venceu nesta terça-feira foi o russo Nikolay Davydenko, que é o cabeça-de-chave número 2 do torneio. Ele fez 7/6 (7/2) e 6/2 no francês Jerome Haehnel. Já o croata Mario Ancic, cabeça-de-chave número 3 do torneio, venceu o argentino José Acasuso por 6/2 e 6/4. Quem também ganhou foi o alemão Tommy Haas, que eliminou o espanhol Nicolas Almagro por 7/5 e 6/3. Em outras partidas do dia em Munique, o argentino Juan Monaco derrotou o alemão Lars Burgsmueller por 7/5 e 6/3 e o romeno Andrei Pavel passou pelo também alemão Alexander Waske por duplo 6/4.