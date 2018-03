Nalbandian decepciona e cai na estréia Vice-campeão em Wimbledon, o tenista argentino David Nalbandian se transformou na grande decepção da primeira rodada do Torneio de Gstaad, na Suiça. O argentino foi derrotado nesta quarta-feira pelo romeno Andrei Pavel por dois sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/3. O torneio de Gstaad, que paga US$ 600 mil em prêmios, é disputado em quadra de saibro. Aparentemente, Nalbandian quer um pouco de descanso. Ele anunciou hoje que desistiu de participar do Aberto de Umag, na Croácia, torneio que deveria começar na próxima semana. No último final de semana, Nalbandian foi a grande surpresa do circuito profissional ao chegar a uma final de Wimbledon em sua primeira participação. Apesar de ter apenas 20 anos, ele já se transformou no argentino a ir mais longe no tradicional torneio londrino.