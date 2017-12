Nalbandian derrota Coria em Xangai No duelo entre argentinos no Grupo Vermelho da Masters Cup de Xangai, David Nalbandian se deu melhor e nesta terça-feira derrotou Guillermo Coria por 2 sets a 0. Com a vitória, Nalbandian se manteve com chances de se classificar para as semifinais do torneio - que reúne os oito melhores da temporada. A partida, que teve 1h48 de duração, terminou com as parciais de 7-5 e 6-4. A vitória de Nalbandián surpreendeu, já que ele só conseguiu vaga na Masters Cup por causa da desistência do norte-americano Andy Roddick. Coria, por sua vez, foi o único dos quatro argentinos da competição, a garantir vaga pelo ranking. Com duas derrotas consecutivas, Coria não tem mais chances de chegar à semifinal. Quem ficou feliz com a vitória de Nalbandian foi o suíço Roger Federer, que, com o resultado, garantiu por antecipação sua vaga na semifinal. O suíço, líder do ranking mundial, abriu a rodada de hoje com uma vitória difícil sobre o croata Ivan Ljubicic. Federer começou confiante e venceu o primeiro set sem problemas por 6/3. No segundo, no entanto, o croata reagiu e venceu com surpreendente facilidade: 2/6. O jogo continuou equilibrado e a terceira série só foi decidida no tie-break, com 7-6 (7/4) para o suíço. Na última rodada do grupo, na quinta-feira, Guillermo Coria enfrenta Roger Federer, enquanto David Nalbandián pega Ivan Ljubicic. Quem vencer este jogo garante a vaga na semifinal.