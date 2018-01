Nalbandian desiste de jogar em Paris Um lesão no punho tirou o segundo melhor tenista argentino do Masters Series de Paris-Bercy. David Nalbandian anunciou nesta quarta-feira que não reúne condições para enfrentar o sueco Jonas Bjorkman, na segunda rodada do torneio. Em seu lugar vai jogar o equatoriano Nicolas Lapentti Já o tenista número 1 do país, Guillermo Coria eliminou na rodada de hoje o espanhol Feliciano Lopez por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 6-3, enquanto romeno Andrei Pavel despachou o também espanhol Felix Mantilla por 7-5 e 7-6 (8/6).