Nalbandian desiste de Wimbledon Com uma lesão na região abdominal, o argentino David Nalbandian, cabeça-de-chave número quatro, não participará do Torneio de Wimbledon, que começa nesta segunda-feira. Com isso, o croata Mario Ancic, que o enfrentaria na estréia, jogará com o peruano Luis Horna. Nalbandian, que chegou à semifinal de Roland Garros há duas semanas e foi vice-campeão de Wimbledon em 2002 (perdeu na final para Lleyton Hewitt), abandonou um jogo-exibição diante do chileno Nicolas Massú na sexta-feira por causa da contusão.