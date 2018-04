Nalbandian desiste e Robredo será o reserva na Masters Cup

O argentino David Nalbandian anunciou, nesta terça-feira, que desistiu de ser reserva da Masters Cup da ATP, que começa no próximo domingo em Xangai, na China, dando lugar ao espanhol Tommy Robredo. Nalbandian, recente vencedor dos Masters Series de Madri e Paris, aparece como nono colocado da Corrida dos Campeões - que conta apenas os resultados do ano - e desistiu da competição ao saber da confirmação do americano Andy Roddick e do russo Nikolay Davydenko, cujas presenças eram dúvidas. Com isso, Robredo vai à China por sua condição de décimo da lista. Em 2006, ele participou da competição por estar entre os oito primeiros. Ele se junta a seus compatriotas Rafael Nadal e David Ferrer, classificados pelo desempenho este ano.