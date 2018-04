Nalbandian doma Nadal mais uma vez na final de Paris O argentino David Nalbandian ampliou seu bom histórico contra Rafael Nadal ao vencer o espanhol número 2 do mundo por 6/4 e 6/0 na final do torneio Masters Series de Paris neste domingo. Nalbandian, que havia destruído o espanhol por 6/1 e 6/2 no primeiro encontro deles nas quartas-de-final no Masters de Madri, duas semanas atrás, mostrou estar em excelente forma, jogando uma partida quase perfeita. O argentino, que venceu Roger Federer na final em Madri, antes de derrubar o suíço número 1 do mundo no caminho para a final em Paris, conquistou seu segundo título de Masters Series e será premiado com a volta para o top 10 do ranking da ATP, na segunda-feira -- ele está em nono. Nadal, que nunca perdera uma partida na capital francesa e comparecia pela primeira vez no torneio parisiense que paga 2,45 milhões de dólares, fracassou em igualar o norte-americano Andre Agassi, único tenista a vencer tanto o Aberto da França (Roland Garros) e o Paris Masters. O primeiro set foi muito disputado, com nenhuma oportunidade de quebra de saque para ambos os jogadores, até que Nalbandian conseguiu duas no nono game, e converteu o primeiro com um winner. O argentino então confirmou seu serviço sem que Nadal marcasse um único ponto, vencendo o set em 41 minutos. O confiante tenista argentino de 25 anos aumentou o ritmo no segundo set, e Nadal entrou em colapso. O espanhol de 21 anos parecia perdido por vezes e mostrou sinais de nervosismo, principalmente quando cometeu uma dupla falta no terceiro game do último set. Nalbandian então sacou para vencer a partida, conseguindo três match-points. Ele precisou de apenas um deles, com um winner de direita que resvalou na rede, acabando com o sofrimento do tricampeão de Roland Garros. Ex-terceiro colocado do mundo, Nalbandian sacou eficientemente, devolveu as bolas com precisão e ditou o jogo com um estilo agressivo e alguns voleios potentes numa disputa que durou pouco mais de uma hora. O vice-campeão de Wimbledon em 2002 praticamente não perdeu uma só jogada no último torneio Masters da temporada, assegurando vaga entre os oito melhores da temporada em Xangai, onde Federer, Nadal e companhia disputarão a vitória a partir de 11 de novembro. Nalbandian, um dos melhores jogadores do mundo quando em forma, venceu Federer na final da Copa Masters de 2005.