Nalbandian e Costa nas semifinais em Roma O tenista argentino David Nalbandian se classificou nesta sexta-feira para as semifinais do Masters Series de Roma, ao derrotar o norte-americano Vincent Spadea por dois sets a zero. As parciais foram de 6-4 e 6-3. Outro que avançou para as semifinais, foi o espanhol Albert Costa. Ele venceu checo Jiri Novak também em dois sets: 6-4 e 6-2. Os dois se enfrentam na semifinal.