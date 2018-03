Nalbandian é eliminado na estréia O tenista argentino David Nalbandian foi eliminado nesta terça-feira na primeira rodada do Masters Series de Hamburgo, ao ser derrotado pelo suíço Robin Soderling por 2 sets a 0. As parciais foram de 7-6 (8) e 7-5. Outro argentino no torneio deu melhor sorte. Juan Monaco venceu o russo Igor Andreev em três sets - parciais de 6-2, 6-7 (5) e 6-1. O chileno Fernando Gonzalez, por sua vez, passou pelo francês Paul-Henri Mathieu num duplo 6/4. Gustavo Kuerten - que venceu Andrei Pavel na estréia - volta à quadra só na quarta-feira, para a partida contra o espanhol Tommy Robredo.