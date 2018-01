Nalbandian e Johansson nas quartas Foi definido o primeiro duelo das quartas-de-final da chave masculina do torneio de Wimbledon, em Londres. O argentino David Nalbandian e o sueco Thomas Johansson venceram seus jogos nesta segunda-feira e vão se enfrentar em busca da vaga na semifinal. Cabeça-de-chave número 18 do torneio, Nalbandian venceu o francês Richard Gasquet por 6/4, 7/6 (7/3) e 6/0. Já Johansson ganhou do bielo-russo Max Mirnyi por 6/4, 7/5 e 6/4. Outro tenista já garantido nas quartas-de-final de Wimbledon é o espanhol Feliciano Lopez, que eliminou o croata Mario Ancic por 6/4, 6/4 e 6/2.