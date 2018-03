Nalbandian é o campeão em Munique O tenista argentino David Nalbandian confirmou o favoritismo e conquistou o título do Torneio de Munique, na Alemanha. Na final disputada neste domingo, o cabeça-de-chave número 1 ganhou fácil do romeno Andrei Pavel, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.