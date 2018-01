Nalbandian e Pavel estão na final Cabeça-de-chave número 1, o tenista argentino David Nalbandian confirmou o favoritismo e passou para a final do Torneio de Munique, na Alemanha, que distribui US$ 420 mil em prêmios. Ele irá disputar o título contra o romeno Andrei Pavel. Na semifinal disputada neste sábado, Nalbandian ganhou fácil do finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0. Já Pavel teve mais problemas para derrotar o alemão Tommy Haas, com 6/4, 6/7 (2/7) e 6/4.