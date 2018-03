Nalbandian é surpreendido na segunda rodada de Roland Garros

O argentino David Nalbandian deu adeus ao torneio de Roland Garros ao perder nesta quinta-feira, para o desconhecido francês Jeremy Chardy por parciais de 3/6, 4/6, 6/2, 6/1 e 6/2, em partida válida pela segunda rodada. Com a derrota, Nalbandian se tornou o melhor cabeça-de-chave a ser eliminado até agora em toda a competição - vinha como sexto favorito. O argentino foi semifinalista do segundo Grand Slam da temporada em 2004 e 2006. Chardy, de 21 anos e atual 145 do mundo, enfrenta agora o russo Dmitry Tursunov, que passou pelo espanhol Guillermo Garcia-López por 7/6(7/4), 6/0 e 6/0.