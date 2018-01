Nalbandian elimina Coria na Austrália David Nalbandian venceu o duelo argentino com Guillermo Coria, por 3 sets a 1 (5/7, 7/5, 6/3 e 6/0), nesta segunda-feira, em Melbourne, e passou para as quartas-de-final do Australian Open. Seu próximo adversário será o australiano Lleyton Hewitt, que eliminou o espanhol Rafael Nadal por 7/5, 3/6, 1/6, 7/6 (7/3) e 6/2. Quem também venceu nesta segunda-feira foi o norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 2 do torneio. Ele derrotou o alemão Philipp Kohlschreiber por 6/3, 7/6 (8/6) e 6/1. E irá enfrentar agora o russo Nikolay Davydenko, que ganhou do argentino Guillermo Cañas por 6/3, 6/4 e 6/3. Com todos os confrontos definidos, as quartas-de-final da chave masculina do torneio disputado em Melbourne começam já na madrugada desta terça-feira, pelo horário brasileiro. Serão dois jogos: Roger Federer (SUI) x Andre Agassi (EUA) e Marat Safin (RUS) x Dominik Hrbaty (ESL).